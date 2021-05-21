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晃動原因待查 深圳賽格大樓21日起暫停進出
深圳華強北賽格大廈近日接連出現晃動事件。深圳賽格集團有限公司發布通知，為確保深圳華強北賽格大廈檢測工作順利進行，不受外界干擾，經賽格集團研究決定，自21日零時起，暫停所有業主、商戶、租戶進出賽格大廈和電子市場，待相關檢測工作完成後再有序開放，相關事宜另行通知。
觀察者網報導，賽格廣場管理處證實，今天商戶已經不能進出，具體開放時間要等政府部門通知。
18日12點31分，賽格廣場值班人員接到租戶反映感覺大樓晃動，大樓管理處迅速透過樓層廣播通知樓內人員緊急疏散，並安排工作人員引導人員有序撤離；19日、20日中午，賽格大廈再次發生晃動。
18日晚上9點到19日下午3點，多家專業機構對賽格大廈的振動、傾斜、沉降等情況進行即時監測，該三項指標均遠遠小於規範允許值，監測數據未顯示異常情況，大廈主體結構及周邊環境未發現涉及安全異常情況，
20日，專業機構對賽格大廈的振動、傾斜、沉降等情況再進行即時監測，專家組表示，根據檢測數據，各項檢測數據正常，未超出相應標準要求。目前，大廈主體結構安全，產生震動的具體原因仍在進一步核查。
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