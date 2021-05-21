呷哺呷哺巨震 總裁「被解任」創辦人台商親自上任

呷哺呷哺經營權巨震，原先的「專業經理人」被解任，創辦人台商賀光啟重出江湖。賀光啟為呷哺呷哺董事會主席兼執行董事，持有公司41.46%的股權。

據公司公告稱，由於集團若干子品牌的表現未能達致董事會預期，故解任集團行政總裁（CEO）趙怡的職務，5月20日生效；賀光啟獲委任為行政總裁，自2021年5月20日起生效。

以性價比著稱的「平價火鍋之王」呷哺呷哺，因為「平價小火鍋」不再吃香，「一人一鍋」模式的盈利空間也逐漸縮窄，呷哺呷哺在2016年推出了中高端火鍋品牌「湊湊」。截至2020年底，呷哺呷哺 集團有1061家呷哺呷哺餐廳和140家湊湊餐廳。

但2020年呷哺呷哺集團營收，從2019年的人民幣60.3億元下降了9.5%至人民幣54.55億元，增速轉為負值；淨利潤亦由2019年的人民幣39.64億元銳減67.1%至2020年的約人民幣1.31億元。

值得注意的是，今年4月湊湊火鍋CEO張振緯突然宣布離職。這似乎也意味著，呷哺呷哺的轉型之路並不順利。

張振緯以個人原因離職後，集團董事長賀光啟出馬接手湊湊各部門、各區域負責人直接匯報。但一個多月後，呷哺呷哺集團又出現人事大變動。

呷哺呷哺集團行政總裁趙怡這次「被解任」其實有跡可循，他先在今年1月下旬股價大跌前，減持了143萬股；僅過兩個多月，4月再次減持套現，前後合計套現約港幣3000萬元。

資本方也出現退潮，今年3月呷哺呷哺遭大摩清倉式減持，從持股9.25%直接瘦身到0.93%，減持9923萬股；衕時，高瓴資本以接近清倉的力度，減持了5772萬股。呷哺呷哺5月股價已較今年高點大跌了60%，市值直接蒸發掉港幣175億元。