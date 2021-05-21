廣西百色有序開發 助攻東盟貿易

廣西百色（靖西）邊境經濟合作區、右江區跨境電子商務總部基地、德保進出口貿易加工園等平台建設正有序推進，「百色一號」中越跨境直通運輸班列已開行132趟，總運量約4.3萬噸，有效促進大陸與東盟的貿易往來。

中新社報導，廣西官方19日召開新聞發佈會介紹百色重點開發開放試驗區設立一周年以來建設情況，中共百色市委書記周異決在會上介紹表示，百色市位於廣西西部，南與越南接壤，邊境線長360.5公里，是連接一帶一路和西部陸海新通道的重要節點城市。大陸國務院於2020年批復設立廣西百色重點開發開放試驗區，決定將其建設成為中國與東盟高質量共建一帶一路的重要平台。

周異決表示，百色重點開發開放試驗區推進重大項目建設，已開工項目206個，總投資1988億元（人民幣，下同），儲備重點項目250個，總投資1.01萬億元；潤泰鋁業、彩虹鋁業、德德材料等鋁精深加工項目投產；吉利百礦1000萬隻鋁輪轂項目、百色現代林業產業園、平果年產500萬噸再生鋁循環經濟產業園等相繼開工。 百色重點開發開放試驗區口岸開放取得重大進展。今年5月初，國務院批復同意龍邦公路口岸擴大開放為國際性口岸並擴大開放那西通道，這將極大提高口岸通關能力和承載能力。此外，平孟口岸驗貨區改擴建工程二期開工，平孟海關掛牌成立，通關便利化大幅提升。

百色市全面提升互聯互通水平，開工新建樂業至望謨、那坡至平孟等高速公路10條。西部陸海新通道西線標誌性項目黃桶至百色鐵路列入大陸十四五規劃，南昆鐵路百色至威舍增二線、靖西至龍邦鐵路、雲桂沿邊鐵路等6條鐵路列入「中長期鐵路網規劃」。

在跨境金融合作方面，百色和越南高平省雙方金融機構簽訂貨幣現鈔跨境調運協議，累計辦理跨境人民幣結算業務30億元。

周異決稱，今年，百色市將印發實施「試驗區總體規劃」（2021-2030年）、邊境貿易創新發展行動方案、口岸基礎設施提升三年行動等，推動百色國家儲備林及木材深加工項目、廣西百色國際金融科技城、中國—東盟鋁產品倉儲交易中心等建設，加快發展口岸和沿邊經濟取得新突破。