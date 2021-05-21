提振農村消費 大陸拚經濟新動力

縣城和村鎮正成為中國提振消費的新著力點。中國商務部副部長王炳南19日稱，十四五時期將引導企業進入農村市場，開發適合農村市場的商品服務，推動更新換代。

中新社報導，近年來，大陸農村消費規模日漸提升。據官方數據，2020年鄉村消費品零售額達5.3萬億元人民幣，比2015年增長26.1%，連續8年快於城鎮。鄉鎮和村兩級消費市場佔中國消費市場比重達38%。在消費已成為中國經濟增長最主要動力情況下，提振農村消費對經濟全局意義重大。

王炳南在當天舉行的國務院例行政策吹風會上稱，十四五時期將建立以縣城為中心、鄉鎮為重點、村為基礎的農村商業體系，力爭到2025年在具備條件的地區，基本實現縣縣有連鎖商超和物流配送中心、鄉鎮有商貿中心、村村通快遞，促進農民收入和農村消費雙提升。

他表示，現在農村商品服務質量還不高，市場秩序欠佳。今後將引導城市生產流通企業進入農村市場，向農村延伸營銷網絡，並進一步擴大農村電商覆蓋面，力爭用3-5年時間，做到快遞網點在所有行政村全覆蓋。同時，推動農村傳統商業企業大規模應用現代信息技術，進行軟硬件升級。

中國商務部流通發展司司長劉德成說，下一步將支持郵政、快遞、物流、商貿流通等企業開展市場化合作，降低農村物流成本。還將鼓勵文旅、民俗等資源豐富的鄉鎮推動商旅文體娛融合發展，帶動農民增收致富。