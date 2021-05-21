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貴州大數據建設 數字經濟搶先機

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

「大數據成為世界認識貴州的一張靚麗名片」。中共貴州省委書記、省人大常委會主任諶貽琴20日在北京說，貴州將在實施數字經濟戰略上搶新機。

中新社報導，中共中央宣傳部20日在北京舉行「弘揚遵義會議精神  走好貴州新時代的長征路」主題發佈會。諶貽琴在會上介紹貴州省經濟社會發展基本情況時說，貴州勇搶先機，數字經濟實現歷史性突破。　　

她舉例說，貴州建設首個國家大數據綜合試驗區，貴陽市貴安新區成為全世界聚集超大型數據中心最多的地區之一；大數據與實體經濟深度融合，數字經濟增速連續6年全國第一；中國國際大數據產業博覽會（簡稱數博會）成為大數據領域的國際性盛會、世界級平台。　　作為中國首個國家級大數據綜合試驗區，貴州全省「上雲」企業已超2萬家，形成集群式發展態勢；外商投資也向貴州大數據行業加快集聚，信息傳輸、軟件和信息技術服務業實際使用外資佔貴州全省實際使用外資金額的30%以上。　　

在中共貴州省委副書記、省長李炳軍看來，貴州地質結構較穩定、能源資源豐富、電力價格較低、散熱相對容易，發展大數據有著得天獨厚的優勢和條件。他說，當地推動大數據與實體經濟、與脫貧攻堅和鄉村振興、與政府治理深度融合，深入挖掘數據價值，比如建成全國首個省級政務數據「一雲一網一平台」。　　

面向下一步，貴州方面強調將深入挖掘大數據鑽石礦，開拓數字經濟新藍海。李炳軍表示，將大力推進數字產業化、產業數字化、數字化治理、數據價值化，建好全國一體化大數據中心國家樞紐節點，建設面向全國的雲服務基地、「東數西算」算力基地。

會上有記者在提問時稱部分外資企業對數據安全問題存在擔憂。中共貴州省委常委、宣傳部部長盧雍政回應稱，當地已出台一系列法規對數據採集、數據共享、數據安全等基本問題作出規範性、明確性規定。　　

他說，貴州將會一如既往地依法保護數據安全，保護個人隱私，我們也期待著同來自海內外的企業界朋友們共同揚帆「數據藍海」。

實體經濟 中共 外資

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