陸荔枝增產 估逾280萬噸

2021中國荔枝產業大會20日在廣東茂名市舉行。大陸是荔枝原產地，有2300多年的荔枝栽培歷史，大陸全國荔枝種植面積近800萬畝，荔枝產業規模為世界之最。今年，大陸各荔枝主產區均有增產，預計總產量超過280萬噸。

中新社報導，近年來，大陸還在克服優質荔枝「大小年」結果技術集成應用、果園機械化與宜機化農藝改造、綠色安全生產技術、採後保鮮技術和加工技術、產業和產銷大數據建設等方面，取得了可喜成績。

世界荔枝看中國，中國荔枝看廣東。據統計，廣東現有80多個縣市種植荔枝，其中有9個地級市的栽培面積超過10萬畝，而超過1.5萬畝種植面積的縣則多達47個。同時，廣東荔枝品種繁多，數目超過100種，既有桂味、糯米糍、妃子笑等傳統品種，也有成效顯著的優新培育品種。

作為中國最大的荔枝產區，茂名擁有白糖罌、妃子笑、桂味、糯米糍、冰荔、仙進奉、貴妃紅、三月紅等40多個優良品種，遠銷海外10多個國家和地區，成為廣東省荔枝出口示範基地。

2021中國荔枝產業大會通過多方聯動，形成合力，將荔枝文化和產銷對接相結合，助推中國荔枝走向世界。大會期間，將會推出一批科技成果，選樹一批龍頭企業以及優質種質基地，通過綜合成果展和果園機械化作業展等形式，從產、種、質、銷、文、旅等方面全面展示中國荔枝產業發展成果。