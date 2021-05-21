長沙工程機械展 1450家火熱參展

近1450家企業超強參展陣容、多類別全球首發產品競相亮相、「人數最多的機械工程會議」現場產生、行業龍頭企業首日簽下超40億元（人民幣，下同）訂單……20日，2021長沙國際工程機械展正在長沙火爆進行。

中新社報導，長沙國際工程機械展是比肩全球三大工程機械展的世界級工程機械展會之一，這是第二次開展。該展之前，原計畫今年4月舉行的「國際三大展」之一的法國巴黎工程機械展，因疫情影響取消。長沙展成功舉辦的重要性與影響力不言而喻。

中國機械工業聯合會會長王瑞祥說，本屆展覽面積達到30萬平方米，全球工程機械50強中有32家參展參會，是一次完全世界級意義的工程機械盛會，它對中國工程機械產業乃至全球工程機械發展必將產生積極影響。

展會期間，長沙國際工程機械產業鏈發展大會、一帶一路基礎設施建設與工程裝備商務峰會等30場行業高端論壇，以及100多場商務活動輪番上演。展會首日舉行的2021(首屆)中國工程機械租賃大會吸引了1000家以上的工程機械租賃企業現場與會，超2萬家企業代表線上參會，創下「人數最多的機械工程會議」金氏世界紀錄；擁有主場優勢的長沙本土世界工程機械巨頭中聯重科，現場簽約總金額超42億元，實現首日開門紅。

有專家指，長沙國際工程機械展如此火爆，彰顯的是中國的製造實力與影響力，折射的是中國市場的穩定和無限機遇。

日立建機為了將長12米、高5米、重達120噸的明星產品超大型挖掘機運到長沙參展，頗費了一番周折：從日本出發到天津港，再經陸路運輸至長沙，用了4輛平板車裝載運輸。

「中國發展較快，市場需求大。這次帶來行業領先的重量級產品和智能化解決方案進行展示，正是最佳時機」。日立建機新媒體運營展會現場負責人張國俊表示。

除日立建機外，美國卡特彼勒、德國利勃海爾、韓國斗山等國際巨頭均攜各自頭部產品亮相展會。而奔馳重卡、日本五十鈴、濰柴動力、殼牌中國、埃克森美孚等6家世界500強企業雖是首次與會，便顯不凡身手。

來自中國的國際工程機械巨頭三一集團、柳工集團、鐵建重工、山推等也競相推出新產品、新技術。柳工集團作為展會現場參展面積最大的非湖南本土企業，現場展示30餘台系列創新產品，涵蓋了核心零部件及礦山、市政、道路、港口等領域。