陸寵物行業規模 後年將達4456億人民幣

艾瑞諮詢19日發布「2021年中國寵物消費趨勢白皮書」預測，到2023年，中國寵物行業規模將達到4456億元（人民幣，下同）。

中新社報導，「白皮書」顯示，目前中國寵物行業進入有序增長的穩定成熟期，去年市場規模接近3000億元，受政策、經濟、社會和技術因素驅動，以及疫情帶來的更多潛在養寵人群及情感消費，未來三年寵物行業將繼續保持平穩增長，複合增速預計14.2%，到2023年行業規模將達到4456億元。

從中國寵物類型看，「白皮書」顯示，中國寵物以犬貓為主，類型多樣化，其中，犬系占比達70%，貓系占比56%，水族類占比16%，鳥類占比9%，爬行類占比9%，嚙齒類占比6%，兩棲類占比4%。

在寵物主的畫像中，中國新生代已婚家庭進階為養寵主流人群，泛「85後」寵物主占比達74%，其中，女性養寵比率更高，寵物主中本科以上學歷超過七成，家庭月收入在1.5萬元以上的寵物主比率達72%。

「白皮書」顯示，當前中國寵物消費理性化成為趨勢，消費者購買寵物商品時考慮最多的是產品質量、價格和安全性。此外，中國寵物食品市場競爭激烈，頭部主要被國際品牌（包括外資在華企業和外資純進口品牌）占據，去年京東寵物主糧前十名品牌分額占比57.8%，其中，國際品牌占比42.9%，國產品牌占3個席位。

「白皮書」顯示，受疫情影響，對寵物陪伴時間增加驅動整體寵物消費增長，也加速了在線「雲吸寵」人群的擴張，培養了更多新潛在消費者。同時在疫情影響下，線下實體店客流減少，更多消費者轉移到線上，電商平台銷售快速增長。

「白皮書」預測，隨著中國寵物行業進一步發展，寵物消費將出現六大趨勢：一是城市化進程推動「貓經濟」崛起，二是寵物國產品牌將獲得更多發展機會，三是低線城市家庭養寵滲透率增長，寵物消費滲透進一步提升，四是寵物醫療線上化，五是寵物服務的精細化和多樣化，六是線上線下全渠道運營模式將成為品牌商未來發展擴大的戰略通道。