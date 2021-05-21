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智能大會天津登場 30場論壇5大賽事

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

第五屆世界智能大會20日在天津梅江會展中心開幕。來自海內外的智能科技領域菁英翹楚或親臨現場，或立於雲端，共話智能科技新趨勢，共謀智能領域新合作，共繪智能發展的新途徑。

中新社報導，本屆大會以「智能新時代：賦能新發展、智構新格局」為主題，採用全新辦會模式，通過「會展賽+智能體驗」四位一體的方式精采呈現，為世界智能科技領域搭建起交流合作、共贏共享的平台。　　

大會將圍繞人工智能、智能製造、數字經濟、智慧城市等領域，聚焦智能科技產業前景、智能科技成果落地和共享、智能科技領域深度合作等熱點話題，舉辦18場平行論壇和12場由企業領銜的主題論壇，設置4.8萬平米智能科技展，同時舉辦5項以年度命名的賽事活動。

因大陸抗疫成功，今年的世界智能大會智能科技展恢複線下舉辦，參展企業和機構達241家，包括中國科學院、國家超算中心、南開大學、天津大學等大學和研究機構24家；華為、騰訊、中國電子、中車、阿里巴巴等世界500強和國內500強企業45家；滴滴、360、天津港等本地代表企業以及特斯拉、松下等外資企業。　　

展覽突出國際影響力，增設新加坡主賓國和神戶主賓城市展區。各種「黑科技」亮相。展會現場，江天數據自主研發的DCIM智能運維管理系統和智能巡檢機器人吸引了大量觀眾駐足交流。

天津江天數據科技公司總經理張健說，這套機器人和管理系統採用人工智能、物聯網、雲計算和大數據等技術，可替代人工完成對數據機房環境、機櫃、蓄電池、動力電源列頭櫃及空調等設備的監控，提升運營效率，通過實時監測能源使用效率給出合理化的節能指標，為能效管理提供決策依據。

菁英 神戶

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