大陸首筆人民幣對新台幣NDF匯率避險產品在昆山交割

大陸工商銀行昆山分行，日前為台資企業昆山GL科技有限公司，成功辦理了大陸首筆人民幣對新台幣NDF（無本金交割遠期外匯）匯率避險業務，此舉既深化了兩岸產業合作，同時又進一步助力人民幣國際化和促進兩岸經濟金融深度融合發展。

無本金交割遠期外匯（NDF，Non-Delivery Forward），屬於遠期外匯商品，具有避險功能，當合約到期時，交易雙方不需交割本金，只就合約議定遠期匯率與到期時的即期匯率間的差額，進行交割。

中國金融新聞網報導，人行昆山市支行相關負責人表示，昆山GL科技有限公司註冊資本為500萬美元，每年6月、12月是台灣母公司合併財務報表、發布經營成果的關鍵點，因缺乏人民幣對新台幣直接的匯率避險工具，母公司因合併境內子公司人民幣財務報表而面臨的匯率波動風險，一直無法得到有效管理。

人行昆山市支行相關負責人指出，受益於昆山金融改革試驗區政策，工行昆山分行歷時數月成功打通了人民幣對新台幣NDF交易各關鍵環節，解了該企業鎖定6月末關鍵時點人民幣兌換新台幣匯率的燃眉之急。

該筆交易於2021年5月11日成交，針對境內台資企業人民幣經營利潤約100萬元進行套期保值，鎖定6月30日人民幣對新台幣匯率為0.2336，並部分使用人民幣進行差額交割，套保成本僅為企業自行以美元為仲介進行套保成本的四分之一。

江蘇昆山是大陸台資產業集群最為發達的地區之一，近年來對台進出口貿易額穩定在每年100億美元左右，該筆業務的成功落地，一方面，打破了人民幣與新台幣之間無直接匯率避險工具的歷史，且避險成本較企業自行通過美元套保具有顯著優勢，有助於台資企業降低匯率風險和財務成本，減少對美元的過度依賴，是昆山金融改革試驗區探索兩岸民間貨幣合作的重要突破。

另一方面，此業務減少了台資企業及其境外母公司使用人民幣計價結算的後顧之憂，鼓勵台企將人民幣作為跨境結算和財務核算貨幣，有利於兩岸在產業密切關聯的基礎上進一步深化金融聯繫，促進兩岸融合發展，對其他地區也具有借鑑意義。