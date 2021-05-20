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中國地產首富 50歲壯年疾病意外惡化今去世

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
中國地產首富，「貝殼找房」、「鏈家」董事長左暉。圖源：新浪財經
中國地產首富，「貝殼找房」、「鏈家」董事長左暉。圖源：新浪財經

今年登上新財富財富榜成為中國地產首富的「貝殼找房」、「鏈家」董事長左暉，今（20）日因疾病意外惡化去世，年僅50歲。

左暉曾說「這個時代企業經營者的宿命，就是要去幹絢麗煙火背後的苦活、累活。」正是這樣肯吃苦，左暉的財富身家達到人民幣2223億，超過了許家印、楊惠妍、王健林等地產龍頭，而這三個人都曾經當過中國首富。

左暉更創下財富榜上「 賣房子的幹不過仲介」的怪象，貝殼找房的市值590億美元，折合人民幣4千億。而地產三巨頭萬科市值也才人民幣3千億，恆大市值則是人民幣1千億，碧桂園市值不足人民幣2千億。

左暉的發家史並非一步登天，他在北京化工大學畢業後「北漂」，從電話客服、市場銷售、再從賣保險轉行房地產仲介，2001年在北京開出了第一家鏈家房地產經紀，當時員工僅37人。

2005年大陸樓市調控，房仲業也因此重傷。但左暉選擇了逆勢擴張，短短兩年鏈家的門店從30多家擴張到了300多家。從2014年到2016年的3年時間里，是鏈家大規模的擴張期，也是融資高峰期。

2016年左暉為鏈家上市IPO，包裝了貝殼找房，如今是大陸最大的房地產仲介平台，提供包括二手房、新房、租賃和家裝等全方位的居住服務。

二手房龐大的存量市場，成功撐起了貝殼找房，壟斷大部分的地產交易市場，據統計，中國每年二手房交易市場規模高達人民幣10兆元以上，貝殼找房正是中國最大的地產電商平台。左暉也因為貝殼找房成功上市而獲得了巨大的成功。

就在事業成功之際，左暉突傳過世，消息令人震驚。據貝殼公司消息，左暉是因疾病意外惡化於今日去世。貝殼公司首席執行官兼執行董事彭永東表示：董事會將就公司治理和相關事宜做出適當安排，並在兩周內適時發布公告。

中國地產首富，「貝殼找房」、「鏈家」董事長左暉。圖源：新浪財經
中國地產首富，「貝殼找房」、「鏈家」董事長左暉。圖源：新浪財經

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