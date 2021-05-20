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騰訊Ｑ1獲利年增65.3% 優於預期
大陸網路科技巨頭騰訊今（20）日公布第1季獲利人民幣478億元，年增65.3%，優於預期，去年同期人民幣288.96億元。未來將會在多個領域加大投入，包括企業服務及軟體、遊戲及短視頻內容。
每經網報導，騰訊財報顯示，第1季營收人民幣1,353.03億元，年增25.2%，優於預期，去年同期人民幣1,080.65億元。
此外，微信月活躍帳戶12.4億，年增3.3%，符合預期。
騰訊董事會主席兼CEO馬化騰表示，第1季，公司各項業務取得穩健增長，並且繼續提升產品及服務。展望未來，由於技術創新及數位解決方案在用戶及企業間日益普及，所經營的各個垂直領域不斷出現機遇。騰訊將會在多個領域加大投入，包括企業服務及軟體、遊戲及短視頻內容。
增值服務業務第1季營收年增16%至人民幣724億元。遊戲收入增長17%至人民幣436億元，主要由於公司全球手遊，包括《王者榮耀》、《PUBG Mobile》及《和平精英》，以及近期推出的遊戲如《天涯明月刀手遊》的收入增長。
首季，手機遊戲收入總額及個人電腦客戶端遊戲收入分別為人民幣415億元及人民幣119億元。
社交網路收入增15%至人民幣288億元，由於數位內容訂購以及遊戲虛擬道具銷售的穩健增長所致。
網路廣告業務首季收入年增23%至人民幣218億元，反映電子商務平台、教育及快速消費品等品類的需求增長以及合併易車的廣告收入貢獻。
媒體廣告收入增長7%至人民幣33億元，主要由於音樂流媒體應用的廣告收入增長。
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