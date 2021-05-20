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深圳賽格大樓今又晃動！ 高層商戶緊急撤離

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
深圳華強北路賽格大樓再傳出晃動！今（20）日多位深圳賽格大廈商戶表示，12時30分左右，在35樓、55樓、60樓等多個樓層感受到晃動。央視截圖
深圳華強北路賽格大樓再傳出晃動！今（20）日多位深圳賽格大廈商戶表示，12時30分左右，在35樓、55樓、60樓等多個樓層感受到晃動。央視截圖

深圳華強北路賽格大樓再傳出晃動！今（20）日多位深圳賽格大廈商戶表示，12時30分左右，在35樓、55樓、60樓等多個樓層感受到晃動，商戶提供的影片顯示，有魚缸內的水、落地電風扇均有明顯搖晃，保安已通知高層商戶撤離。

界面新聞報導，今日13時左右，賽格廣場值班工作人員表示，已安排工作人員通知高層商戶下樓。

深圳賽格大樓18日發生強烈晃動，引起大批民眾拔腿狂奔。深圳市住房和建設局指出，涉事大廈昨已封閉，大樓主體結構安全，搖晃原因仍在調查中。資深工程師稱，很有可能由颳風下雨引起共振，導致大樓晃動。

深圳官方19日晚通報稱，受深圳市住建部門委托，5月18日晚上21時至19日下午15時，多家專業機構對賽格大廈的振動、傾斜、沉降等情況進行實時監測，該三項指標均遠遠小於規範允許值，監測數據未顯示異常情況。產生震動的具體原因正進一步核查中。

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