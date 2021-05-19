攜程首季虧損收窄 受惠中國大陸市場穩健復甦

中國大陸線上旅遊平台攜程於18日美股盤後公布第1季財報，首季經調整淨虧損為人民幣2.04億元（約新台幣8.7億元），按年收窄90.7%。營收達41億元，年跌13%。

香港經濟日報報導，攜程網財報顯示，第一季度營收人民幣41.09億元，市場預期人民幣30.4億元，去年同期人民幣47.35億元。

每ADS盈利人民幣2.88元，市場預期虧損人民幣3.01元，去年同期虧損人民幣8.98元。

財報顯示，期內住宿預訂收入達16億元，年增37%；交通訂票收入達15億元，年跌37%。

公司表示，中國大陸市場業務已經穩健復甦，對比去年同期，自今年3月初起，中國大陸酒店及機票預訂已經完全復甦，3月為雙位數增長。

攜程首席執行官孫潔表示，中國大陸旅遊市場在3月迅速反彈，4月及5月也顯示出強勁勢頭，中高端飯店預訂量增加，顯示高質量休閒旅遊呈現快速增長。此外，中國大陸市場的長途旅遊已經完全恢復，短途旅遊亦在持續增長。