快訊

台大醫院工務室員工確診！初步驗出10人陽性 傳有萬華足跡

攜程首季虧損收窄 受惠中國大陸市場穩健復甦

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
攜程網首季營收人民幣41.09億元，市場預期30.4億元，去年同期47.35億元。新浪網
攜程網首季營收人民幣41.09億元，市場預期30.4億元，去年同期47.35億元。新浪網

中國大陸線上旅遊平台攜程於18日美股盤後公布第1季財報，首季經調整淨虧損為人民幣2.04億元（約新台幣8.7億元），按年收窄90.7%。營收達41億元，年跌13%。

香港經濟日報報導，攜程網財報顯示，第一季度營收人民幣41.09億元，市場預期人民幣30.4億元，去年同期人民幣47.35億元。

每ADS盈利人民幣2.88元，市場預期虧損人民幣3.01元，去年同期虧損人民幣8.98元。

財報顯示，期內住宿預訂收入達16億元，年增37%；交通訂票收入達15億元，年跌37%。

公司表示，中國大陸市場業務已經穩健復甦，對比去年同期，自今年3月初起，中國大陸酒店及機票預訂已經完全復甦，3月為雙位數增長。

攜程首席執行官孫潔表示，中國大陸旅遊市場在3月迅速反彈，4月及5月也顯示出強勁勢頭，中高端飯店預訂量增加，顯示高質量休閒旅遊呈現快速增長。此外，中國大陸市場的長途旅遊已經完全恢復，短途旅遊亦在持續增長。

人民幣 酒店 香港

延伸閱讀

印度疫情 衝擊全球智慧手機產銷

東陽 4月盈餘跳增1.3倍

南紡、台玻 四檔強強滾

盯科技巨頭 陸反壟斷局大擴編

相關新聞

古籍AI辨識 阿里巴巴達摩院準確率97.5%

古籍歷史價值極高，為保存古文物之美，阿里巴巴達摩院、中國四川大學、加州大學柏克萊分校、大陸國家圖書館及浙江圖書館等合作，...

攜程首季虧損收窄 受惠中國大陸市場穩健復甦

中國大陸線上旅遊平台攜程於18日美股盤後公布第1季財報，首季經調整淨虧損為人民幣2.04億元（約新台幣8.7億元），按年收窄...

深圳擬首度錄用4名港籍公務員 陸方指有破冰意涵

深圳市政府去年十二月首次設招錄港澳公務員職位，平均八十多人競爭一個職位，擬錄用四名港籍公務員。深圳市政府辦公室指出，深圳...

助力一帶一路 「德陽造」新技術在越南成功運用

近日，東方汽輪機有限公司首批在海外採用筒形缸新技術的機組－越南沿海二期1號汽輪機組沖轉成功，整個過程機組參數正常穩定，關...

3項標準發布 助攻氫能源產業

大陸國家市場監管總局近日批准發布215項重要標準，其中涉及氫能的三項標準讓兆元級的氫能市場受到關注。專家指，在「碳中和」...

陸機床工具業 市場轉旺

中國機床工具工業協會18日發布最新數據：2021年一季度中國大陸機床工具進出口總體呈增長態勢，進出口總額同比增長30.5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。