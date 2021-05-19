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台大醫院工務室員工確診！初步驗出10人陽性 傳有萬華足跡

深圳擬首度錄用4名港籍公務員 陸方指有破冰意涵

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
深圳2035發展目標為經濟總量、人均GDP比2020年成長一倍。圖為深圳市羅湖區。新華社
深圳2035發展目標為經濟總量、人均GDP比2020年成長一倍。圖為深圳市羅湖區。新華社

深圳市政府去年十二月首次設招錄港澳公務員職位，平均八十多人競爭一個職位，擬錄用四名港籍公務員。深圳市政府辦公室指出，深圳市政府以招錄港澳籍公務員為目標屬首次，具有破冰意味。

據星島網報導，賴宇輝為擬被錄用的四名港籍公務員之一，考取了深圳金融監管局的一個職位，賴宇輝表示，「不少香港公司員工都主動學習普通話、主動了解大陸文化，希望能更快融入大陸市場。」

另一名擬被錄用的是黃科毅，在大陸的大學畢業，考取了福田區福保街道的一個職位。他認為，深圳市政府招錄港澳公務員，為有志留在大灣區發展的港澳青年提供了更大發展空間。

去年，張心怡、陳巧雯和萬遷三名香港青年，通過廣東省二○二○年度選調生和急需緊缺專業公務員招錄，成為首批深圳港籍公務員。張心怡任職於大鵬新區科技創新和經濟服務局，陳巧雯任職於深圳市市場監督管理局。

香港特首林鄭月娥早前表示，將與深圳市和廣東省市政府簽訂協議，會將工作重點放在粵港澳大灣區，讓香港公務員到大陸掛職交流，同時也歡迎大陸公務員到港交流。事實上，港府較早前已與北京、上海等地政府簽訂相關掛職交流協議。

公務員 深圳 香港特首

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