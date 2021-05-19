陸機床工具業 市場轉旺

中國機床工具工業協會18日發布最新數據：2021年一季度中國大陸機床工具進出口總體呈增長態勢，進出口總額同比增長30.5%，與2019年一季度相比增長9.5%。放眼2021年，大陸機床工具行業將有望扭轉近10年以來的下行趨勢，實現5%以上的增長。

中新社報導，大陸經濟增長，拉動了機床工具市場需求的恢復與增長。2021年1-3月，大陸機床工具行業延續2020年下半年以來恢復性增長態勢，與2020年同期和2019年同期對比，各項主要經濟指標均實現大幅增長，質量效益明顯改善。

進口方面，2021年一季度大陸機床工具行業進口總體呈現恢復性增長的態勢。

同期，大陸機床工具行業出口額同比增長37.3%，與2019年一季度相比，增長22.8%。從出口去向來看，出口去向前三位的分別是：美國（同比增長47.2%）、越南（同比增長57.1%）、印度（同比增長46.2%）。

據分析，整體市場需求轉旺的原因主要是大陸為克服疫情影響實施的經濟刺激和助企紓困政策顯效，國外疫情反覆使得大量訂單湧入中國大陸，疫情期間需求的延後釋放，汽車製造業恢復增長，工程機械、農業機械等行業大幅增長的拉動等。

總體來看，一季度大陸機床工具行業市場需求快速增長，為全年運行打下良好基礎。但原材料價格的大幅上漲問題比較突出，全球疫情防控形勢依然嚴峻，外部經濟環境依然複雜。