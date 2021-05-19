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高雄中央公園傳命案 1男子腹插刀斃命

食品保健、線上餐飲 消費熱門

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

四川省電子商務大數據中心資料顯示，今年前4月成都實現電子商務交易額8377.37億元（人民幣，下同），同比增長16.68%；實現網路零售額1546.51億元，同比增長29.91%。

成都日報報導，今年1─4月，在網路零售額中，實物型網路零售額890.44億元，同比增長20.94%；服務型網路零售額656.07億元，同比增長44.43%。在實物型網路零售，食品保健、3C數碼和服裝鞋包居實物型行業前三，分別實現網路零售額220.39億元、152.39億和122.70億元，占比為24.75%、17.11%和13.78%。

在服務型網路零售中，線上餐飲、線上旅遊和生活服務居服務型行業前三，分別實現網路零售額226.06億元、190.13億元和92.10億元，占比分別為34.46%、28.98%和14.04%。

4月，成都實現電子商務交易額2269.43億元，同比增長20.09%；實現網路零售額391.45億元，同比增長29.49%。在網路零售額中，實物型網路零售額219.78億元，同比增長22.98%；服務型網路零售額171.66億元，同比增長38.92%。

此外，隨著互聯網基因逐步滲透到鄉村的各個角落，農村電子商務正勃發出巨大的消費驅動力，也成為資本持續關注的重點。前4月，成都實現農村網路零售額282.29億元，同比增長58.18%；農產品網路零售額75.14億元，同比增長35.16%。其中農村實物型網路零售額實現136.13億元，農村服務型網路零售額實現146.16億元，占比分別為48.22%、51.78%。

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