陸衛星導航產業增速 重回快車道

中國衛星導航定位協會5月18日在北京發布「2021中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書」。數據表明， 中國大陸衛星導航與位置服務產業增速重回快車道，總體產值達4033億元（人民幣，下同）、關聯產值同比增長約19.9％。

新華社報導，白皮書顯示，2020年中國大陸衛星導航與位置服務產業總體產值達4033億元，較2019年增長約16.9％。其中，包括與衛星導航技術研發和應用直接相關的晶片、器件、算法、軟體、導航數據、終端設備、基礎設施等在內的產業核心產值同比增長約11％，達到1295億元，在總體產值中占比為32.11％。

由衛星導航應用和服務所衍生帶動形成的關聯產值同比增長約19.9％，達到2738億元，在總體產值中占比達到67.89％。

同時，白皮書客觀分析總結了2020年中國大陸衛星導航與位置服務產業發展所呈現出的先抑後揚的整體態勢。先期受新冠肺炎疫情影響，產業發展增速與2019年同期相比明顯放緩，尤其第一季度總體營收情況甚至低於2018年同期水平，但隨著大陸國內疫情得到有效控制，業內企業積極復工達產，市場經濟狀況也迅速恢復，產業總體運行趨穩。

特別是北斗三號全球系統開通服務，進一步刺激和拉動各行業對北斗衛星導航技術應用的需求和投入，大陸國內衛星導航與位置服務產業獲得發展機遇，產業增速重回快車道。

當前，中國大陸衛星導航與位置服務領域企事業單位總數量保持在14000家左右，從業人員數量超過50萬。截至2020年底，業內相關上市公司（含新三板）總數為84家，上市公司涉及衛星導航與位置服務的相關產值約占了中國大陸總體產值的7.79％左右。