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助力一帶一路 「德陽造」新技術在越南成功運用

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／綜合報導
「德陽造」新技術在越南成功運用，圖為越南沿海二期項目1號汽輪機安裝。圖／本報四川德陽傳真
「德陽造」新技術在越南成功運用，圖為越南沿海二期項目1號汽輪機安裝。圖／本報四川德陽傳真

近日，東方汽輪機有限公司首批在海外採用筒形缸新技術的機組－越南沿海二期1號汽輪機組沖轉成功，整個過程機組參數正常穩定，關鍵指標達到優良水平，標誌著該機組具備併網發電能力。

越南沿海二期燃煤電廠項目，位於越南茶榮省的沿海發電產業區內，建設2台66萬超臨界燃煤發電機組及配套卸煤碼頭。項目自2017年4月1日開工建設，以BOT模式開發，特許經營期25年，是「一帶一路」倡議的合作工程之一。全部建成後，將成為大陸企業在越南投資建設裝機容量最大的燃煤電站項目。

東方汽輪機有限公司位於四川德陽，此次為越南沿海二期項目研製超臨界、單軸、一次中間再熱、4缸4排汽、凝汽式汽輪機組。機組沖轉是電廠建設的重要節點，是汽輪機設計、製造、安裝和調試的重大檢驗。「德陽造」汽輪機成功定速3000轉/分鐘，軸系振動、軸瓦溫度、軸向位移等關鍵指標，達到優良水平。

越南 一帶一路 碼頭

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