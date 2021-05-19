3項標準發布 助攻氫能源產業

大陸國家市場監管總局近日批准發布215項重要標準，其中涉及氫能的三項標準讓兆元級的氫能市場受到關注。專家指，在「碳中和」政策的背景下，清潔能源裝備、燃料電池行業迎來發展機遇，氫能源的需求勢必呈現爆發式增長。

文匯網報導，大陸國家市場監督管理總局所批准發布的三項液氫標準（「氫能汽車用燃料液氫」、「液氫生產系統技術規範」、「液氫貯存和運輸技術要求」），規定了液氫檢驗方法及包裝、液氫化裝置、安全防護、液氫貯存和運輸的相關術語等內容，填補了大陸民用領域液氫標準的空白，預計今年11月1日起正式實施。

自從2018年「氫能元年」以來，氫能產業發展便一路高漲，政策法規標準也明顯提速。2019年氫能首次寫入大陸政府工作報告，2020年在「能源法」徵求意見稿中，首次將氫能納入能源體系管理，能源「十四五」規劃把氫能和燃料電池技術列為能源技術裝備的主攻方向和重點任務。

氫能產業發展的相關技術和標準，一直是制約氫能高質量發展的重要因素。早年，受限於技術與標準，大陸液氫僅應用於航天航空領域。在民用領域處於空白，直至去年4月，位於內蒙古烏海市的鴻達興業液氫工廠建成投產，成為大陸首個規模化的民用液氫項目，填補了大陸民用液氫規模化生產的空白。

為突破「卡脖子」技術難題，鴻達興業攜手北京航天試驗技術研究所、法國液化空氣，日本旭化成株式會社等機構和企業，就液氫裝置建設及製取等內容進行技術合作，最終實現了液氫的獨立生產，並形成了製氫、儲氫、運氫、用氫全產業鏈。

「中國氫能源及燃料電池產業白皮書2020」顯示，為實現2060年碳中和目標，中國氫氣年需求量將從目前的3342萬噸增至1.3億噸左右，在終端能源體系中占比達到20%。氫能供給結構從化石能源為主的非低碳氫逐步過渡到以可再生能源為主的清潔氫，並將提供80%氫能需求。

大陸科技部前部長徐冠華在「十四五」氫能產業發展論壇上表示，未來氫能在大陸終端能源體系占比將達10%，成為能源戰略重要的組成部分，帶動形成10兆元級的新興產業。