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大陸台青呼籲 台灣執政當局應多方獲取疫苗

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸海峽兩岸青年交流協會執行長鄭博宇。（中評社資料照片）
大陸海峽兩岸青年交流協會執行長鄭博宇。（中評社資料照片）

台灣連續四天出現三位數確診案例，大陸海峽兩岸青年交流協會執行長鄭博宇18日表示，這次疫情是「民進黨執政無方，長期積累問題」的集中大爆發，呼籲民進黨當局加大普篩，並盡快多渠道獲取疫苗。

據香港文匯網，鄭博宇指出，當台灣當局「流行疫情指揮中心」12日公布，當日新增新冠肺炎本土確診病例16例時，「我就有一種不祥的預感，結果不出所料，疫情驟然升溫，防疫形勢日趨嚴峻。」 鄭博宇的台灣家在新北市中和區，「過一個橋就到台北的萬華區，隔壁就是新北板橋區，風險性很高。」

「前幾天我就已經打電話交代父母，該買的都要買回家囤貨。」 鄭博宇說，現在每天都有和父母打電話，這樣他在大陸會安心一些。去年疫情以來，鄭博宇經常和父母提到，民進黨當局對於過去防疫成績過度自滿，「鴕鳥式」防疫總有一天會破功。在他看來，民進黨當局在面對疫情的做法和態度很有問題，各種推卸責任，千錯萬錯都不是民進黨當局的錯。

鄭博宇認為，台灣當局的「大內宣」確實厲害，繼用愛發電、用求神祈雨後，這次竟然團結大家用運氣來防疫。有信心當然是好事，但是如果民進黨當局仍堅持不普篩、不用封城、不購買疫苗就能解決疫情，那世界各國早就天下太平了。

相較兩岸的防疫態度，鄭博宇表示，大陸公共衞生領域高效動員令他欽佩，而台灣防疫似在守株待兔，佛系的亡羊補牢，運氣式作戰的成分很高，是不切實際的防疫戰略。他亦直言，如果民進黨當局因為意識型態而無法正面看待大陸，必有後患，台灣形勢正在惡化之中。

民進黨 疫情

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