快訊

休達大偷渡：報復西班牙？摩洛哥偷放5,000難民渡海

台師大1學生外宿萬華 全校停課後確診新冠肺炎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

香港迪士尼去年巨虧95億元 創開園15年來最大虧損

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
香港迪士尼樂園2020年財年巨虧逾新台幣95億元。中新社
香港迪士尼樂園2020年財年巨虧逾新台幣95億元。中新社

香港迪士尼樂園公布2020年財年（2019年9月29日至2020年10月3日）淨虧損港幣26.6億元（約新台幣95.6億元），這不僅是香港迪士尼樂園連續第六年虧損，也是香港迪士尼樂園2005年9月12日正式開幕以來最大年度虧損。

據香港大公報報導，迪士尼行政總裁莫偉庭（Michael Moriarty）表示，疫情緩和後重新開放遊客反應正面，平均本地入場人次較前一年成長46%，這是未來增長基礎。但他也指出，香港本地遊客增加並不足以彌補海外訪港旅客人數的顯著下跌，因此希望香港能盡快開放大陸及海外旅客。

香港迪士尼17日公布2020財年業績報告，其中全年營收衰退76%至港幣14億元，入場人次年比也減少73%至170萬人次，創開園以來新低。

香港迪士尼樂園指出，收入大幅下降，主要是受到2020年財年第1季香港反送中事件，以及第2季起樂園長時間關閉所影響。

在去年香港本地新冠疫情暴發後，香港迪士尼作在整個財政年度中累計關閉217天，閉園時間長達60%，酒店也只能維持有限的服務，入住率年比下跌59個百分點至15%。

大陸《財新網》指出，作為全球最小的迪士尼樂園，香港迪士尼過去的訪客主要來自境外。以2019年為例，非本地遊客占比達59%。近兩年，訪港旅客顯著下滑。尤其自2020年3月，香港宣布「封關」以來，訪港人數更是呈斷崖式下跌。今年3月訪港旅客僅6,675人次，年比下降91.9%。

為應對疫情，香港迪士尼聚焦本地市場，推出連串新優惠和節目吸引本地遊客。例如重點推介各種主題套票、酒店康樂活動，以及「三人遊兩人價」等優惠。

2020財年，香港本地遊客占比由2019財年的41%升至75%，大陸遊客占比則從33%跌至8%。但香港本地遊客仍然難以彌補海外遊客下跌所帶來的損失。

香港迪士尼 疫情

延伸閱讀

港駐台辦事處主管因未獲簽證而暫停 陸委會：子虛烏有

香港駐台機構暫停運作 可能與台港關係不佳有關

香港駐台辦事處暫停運作 消息指因簽證受阻

香港駐台辦事處暫停運作 傳因無法取得工作簽證

相關新聞

香港迪士尼去年巨虧95億元 創開園15年來最大虧損

香港迪士尼樂園公布2020年財年（2019年9月29日至2020年10月3日）淨虧損港幣26.6億元（約新台幣95.6億...

「掀女生裙子」廣告陸網友批評 長安福特刪文致歉

福特大陸合資夥伴長安福特汽車18日在官方微博發布影片，文案寫道「日本動漫中男生高速奔跑掀起女生的裙子，是真的嗎？」並附上...

澳工商界呼籲理性談判緩和中澳關係 陸回盼澳當局傾聽

澳洲工業集團執行長威洛克斯呼籲，透過理性談判和外交手段緩和中澳之間的緊張關係，避免使用煽動性語言，澳洲工商界應努力利用與...

南僑食品董座陳正文：公司上市是再出發的新動力

南僑（1702）轉投資上海南僑食品18日正式在A股掛，董事長陳正文表示，南僑食品的上市，對公司來說，是一個再思考的新起點...

陸監管趨嚴 騰訊音樂：將遵守反壟斷等法規

大陸對科技網路巨頭監管趨嚴，騰訊音樂今（18）日證實，正面臨大陸監管方更嚴格的監管，並稱正積極配合監管方，致力於遵守包括...

南僑旗下A股上市首日飆44%漲停

台資南僑轉投資南僑食品集團（上海）公司，今 (18) 日在A股掛牌，交易首日飆最高漲幅限制44%，收人民幣24.45元。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。