聽新聞
test
0:00 / 0:00
「掀女生裙子」廣告陸網友批評 長安福特刪文致歉
福特大陸合資夥伴長安福特汽車18日在官方微博發布影片，文案寫道「日本動漫中男生高速奔跑掀起女生的裙子，是真的嗎？」並附上「帶你一飽眼福」等關鍵字，廣告一出立刻引發不少大陸網友批評，稱「內容低俗，不尊重女性」。長安福特隨即道歉刪文。
南方都市報報導，長安福特官方微博18日立刻對此事致歉，稱「小編認識到錯了，已立刻刪除發布內容並誠懇道歉，一定下不為例，並嚴格遵守正確網絡內容觀，謝謝廣大網友監督指正！」目前，相關廣告已經刪除。
天眼查信息顯示，長安福特汽車有限公司成立於2001年，總部位於重慶，由長安汽車股份有限公司和福特汽車公司共同出資成立，承擔長安福特馬自達所有與福特相關的業務，包括福特品牌的開發，製造，銷售和服務。股東資訊顯示，福特汽車（中國）有限公司是其股東之一，持股比例為15%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言