「掀女生裙子」廣告陸網友批評 長安福特刪文致歉

福特大陸合資夥伴長安福特汽車18日在官方微博發布影片，文案寫道「日本動漫中男生高速奔跑掀起女生的裙子，是真的嗎？」並附上「帶你一飽眼福」等關鍵字，廣告一出立刻引發不少大陸網友批評，稱「內容低俗，不尊重女性」。長安福特隨即道歉刪文。

南方都市報報導，長安福特官方微博18日立刻對此事致歉，稱「小編認識到錯了，已立刻刪除發布內容並誠懇道歉，一定下不為例，並嚴格遵守正確網絡內容觀，謝謝廣大網友監督指正！」目前，相關廣告已經刪除。

天眼查信息顯示，長安福特汽車有限公司成立於2001年，總部位於重慶，由長安汽車股份有限公司和福特汽車公司共同出資成立，承擔長安福特馬自達所有與福特相關的業務，包括福特品牌的開發，製造，銷售和服務。股東資訊顯示，福特汽車（中國）有限公司是其股東之一，持股比例為15%。