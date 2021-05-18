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澳工商界呼籲理性談判緩和中澳關係 陸回盼澳當局傾聽

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
澳洲工業集團執行長威洛克斯呼籲透過理性談判和外交手段緩和中澳之間的緊張關係，大陸外交部18日表示，希望澳洲政府認真對待中方關切、傾聽理性聲音。（圖／取自大陸外交部網站）
澳洲工業集團執行長威洛克斯呼籲透過理性談判和外交手段緩和中澳之間的緊張關係，大陸外交部18日表示，希望澳洲政府認真對待中方關切、傾聽理性聲音。（圖／取自大陸外交部網站）

澳洲工業集團執行長威洛克斯呼籲，透過理性談判和外交手段緩和中澳之間的緊張關係，避免使用煽動性語言，澳洲工商界應努力利用與中國大陸的聯繫來防止中澳關係緊張升級。大陸外交部18日回應，澳洲國內越來越多有識之士對此表達擔憂，並提出很有價值的建議，希望澳洲政府認真對待中方關切、傾聽理性聲音。

大陸國家發展改革委日前發布聲明指出，無限期暫停中澳戰略經濟對話機制下一切活動，這是澳洲政府宣布終止「一帶一路」協議，還將收回2011年起租賃中方的達爾文港後，大陸以牙還牙。

威洛克斯表示，澳洲在本國安全與經濟關係間面臨一個長期以來令人擔憂的「清算日」，他呼籲透過理性的談判和外交手段緩和中澳之間的緊張關係，避免使用煽動性語言，並認為澳工商界應努力利用與中國的聯繫來防止中澳關係緊張升級。

對此，大陸外交部發言人趙立堅於18日主持的例行記者會上表示，一段時間以來，澳洲政府屢屢在涉港、涉疆、涉台等涉及中國核心利益和重大關切的問題上，採取挑釁性、對抗性言行，嚴重損害中澳兩國的政治互信和合作基礎。

他指出，澳洲國內越來越多的有識之士對此表達擔憂，呼籲澳洲政府反思對中國大陸的政策，並提出了很有價值的建議，希望澳洲政府正視雙邊關係受挫的癥結，認真對待中方關切、傾聽理性聲音、摒棄冷戰思維和意識形態偏見，多做有利於中澳互信與合作、符合中澳全面戰略夥伴關係精神的事。

澳洲 外交部

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