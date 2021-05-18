澳工商界呼籲理性談判緩和中澳關係 陸回盼澳當局傾聽

澳洲工業集團執行長威洛克斯呼籲，透過理性談判和外交手段緩和中澳之間的緊張關係，避免使用煽動性語言，澳洲工商界應努力利用與中國大陸的聯繫來防止中澳關係緊張升級。大陸外交部18日回應，澳洲國內越來越多有識之士對此表達擔憂，並提出很有價值的建議，希望澳洲政府認真對待中方關切、傾聽理性聲音。

大陸國家發展改革委日前發布聲明指出，無限期暫停中澳戰略經濟對話機制下一切活動，這是澳洲政府宣布終止「一帶一路」協議，還將收回2011年起租賃中方的達爾文港後，大陸以牙還牙。

威洛克斯表示，澳洲在本國安全與經濟關係間面臨一個長期以來令人擔憂的「清算日」，他呼籲透過理性的談判和外交手段緩和中澳之間的緊張關係，避免使用煽動性語言，並認為澳工商界應努力利用與中國的聯繫來防止中澳關係緊張升級。

對此，大陸外交部發言人趙立堅於18日主持的例行記者會上表示，一段時間以來，澳洲政府屢屢在涉港、涉疆、涉台等涉及中國核心利益和重大關切的問題上，採取挑釁性、對抗性言行，嚴重損害中澳兩國的政治互信和合作基礎。

他指出，澳洲國內越來越多的有識之士對此表達擔憂，呼籲澳洲政府反思對中國大陸的政策，並提出了很有價值的建議，希望澳洲政府正視雙邊關係受挫的癥結，認真對待中方關切、傾聽理性聲音、摒棄冷戰思維和意識形態偏見，多做有利於中澳互信與合作、符合中澳全面戰略夥伴關係精神的事。