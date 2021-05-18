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南僑食品董座陳正文：公司上市是再出發的新動力

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
南僑食品董事長陳正文。南僑食品微信公眾號
南僑食品董事長陳正文。南僑食品微信公眾號

南僑（1702）轉投資上海南僑食品18日正式在A股掛，董事長陳正文表示，南僑食品的上市，對公司來說，是一個再思考的新起點，再出發的新動力。

南僑食品繼元祖夢果子於2016年在上海證交所A股掛牌上市後，第2家在A股掛牌的台資食品企業，也是今年首個在上海主機板上市的台資企業，掛牌首日大漲逾4成，帶動母公司南僑股價漲幅逾7%。

南僑食品微信公眾號報導，陳正文指出，「取之於市場，用之於市場」，南僑食品在新的征程中，將攜手客戶共同打造合作共贏的價值鏈、及長期信賴的夥伴關係，不忘初心，砥礪前行，致力於成為中國烘焙行業「全面解決方案」領導者。

上海徐匯區副區長王宏偉致詞時表示，當前正處於經濟社會發展關鍵時期，南僑食品的成功上市，既是企業發展的里程碑和新起點，也將有效激發社會投資熱情，助推經濟高品質發展。

南僑上市儀式的敲鑼見證者（從左至右）為盤古銀行首席執行官譚永樂、金山工業區副主任沈國忠、上海市台辦主任鐘曉敏、南僑食品董事長陳正文、海峽兩岸關係協會副會長李文輝、徐匯區副區長王宏偉、味多美食品黃利董事長、申萬宏源總經理朱春明。南僑食品微信公眾號
南僑上市儀式的敲鑼見證者（從左至右）為盤古銀行首席執行官譚永樂、金山工業區副主任沈國忠、上海市台辦主任鐘曉敏、南僑食品董事長陳正文、海峽兩岸關係協會副會長李文輝、徐匯區副區長王宏偉、味多美食品黃利董事長、申萬宏源總經理朱春明。南僑食品微信公眾號

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