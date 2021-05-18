陸監管趨嚴 騰訊音樂：將遵守反壟斷等法規

大陸對科技網路巨頭監管趨嚴，騰訊音樂今（18）日證實，正面臨大陸監管方更嚴格的監管，並稱正積極配合監管方，致力於遵守包括反壟斷相關法律在內的各項法規。這是騰訊音樂首次就此事公開置評。

路透報導稱，掌控著音樂流媒體公司騰訊音樂的騰訊控股之前收到陸反壟斷監管機構的罰單，並且被要求出售部分音樂資產。騰訊當時未予置評。當時正值大陸對境內網路科技巨頭展開廣泛的反壟斷行動。

「近幾個月，公司受到有關機構越來越多的監管審查，並一直與有關監管機構積極配合和溝通」騰訊音樂首席戰略官葉卓東在財報電話會議上表示。

葉卓東未進一步評論或預測與監管機構的溝通結果，但表示公司致力於遵守所有相關法律法規，包括反壟斷相關法規”。

周一，索尼音樂娛樂宣布與騰訊音樂和網易雲音樂達成數字分銷協議，結束了與騰訊音樂的獨家協議。

有關監管審查的消息過去一個月打壓騰訊集團股價，騰訊音樂跌逾14%。

騰訊音樂昨公布首季獲利和營收超過預估，得益於其音樂流平台訂閱和廣告營收強勁增長。但其月度活躍用戶數下降。

首季營收增24%至人民幣78.2億元，獲利人民幣12.4億元。其中在線音樂服務收入年增達34.5%，在線音樂付費用戶達到6,090萬。