南僑旗下A股上市首日飆44%漲停

台資南僑轉投資南僑食品集團（上海）公司，今 (18) 日在A股掛牌，交易首日飆最高漲幅限制44%，收人民幣24.45元。成為與臻鼎- KY、鴻海同樣，都是在兩岸雙掛牌的上市公司。

南僑持股96.15%的南僑食品集團(上海)公司，發行價人民幣16.98元，此次募資額約人民幣11.26億元（約新台幣48.4億元），主要生產烘焙油脂、冷凍麵糰、冰淇淋、急凍熟麵等事業。

此次IPO集資所得將用於子公司上海南僑、天津南僑、廣州南僑的擴產建設及技術改造專案，以及冷鏈倉儲、研發中心、客服中心與資訊化系統的升級改造專案。

中證網報導，據交易所公告，南僑食品今日在上海證券交易所主板上市，公司證券代碼為605339，本益比為近23倍。今日總市值人民幣103.55億元（約新台幣445.2億元）。

A股上市首日漲幅限制44%，第二天起每天10%的漲跌幅限制。

南僑食品是一家專業從事烘焙油脂相關製品的研發、生產與銷售的高新技術企業。公司主要產品按照應用領域來分主要有烘焙應用油脂、淡奶油、餡料、冷凍面團、進口品五大系列，產品範圍涵蓋200多個品種。

南僑食品一直立足於烘焙油脂行業，擁有天津、廣州、上海三地生產工廠，並擁有強大的產品研發能力以及穩定的銷售渠道，在境內的銷售以華東、華中、華南地區為主。

近年來，公司蓄力打開國際市場，目前已在馬來西亞、越南等地促成外銷訂單交易。未來公司將積極開拓東南亞市場，努力面向全球化經營方向發展。