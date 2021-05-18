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華為禁找親友當合作夥伴 違者將收回股分
華為輪值董事長徐直軍日前稱，華為通過一項決議，嚴格要求華為所有員工，包括退休員工，特別是高級管理者，不能利用自己現在和過去在華為的一些資源和人脈，幫助親朋好友成為華為合作夥伴，也嚴格禁止對那些已經是華為合作夥伴，包括代理商、供應商來拉關係。
中新網報導，華為稱，一旦查實，要回購員工在華為的部分虛擬受限股，或者徹底回購其所有虛擬受限股，同時還要追溯從發生到查實這一段時間的收益。
徐直軍表示，2011年華為成立企業業務組，至今已十年。在合作夥伴支持下，華為企業業務收入歷史性跨越人民幣千億，合作規模過億的合作夥伴132家。
他指出，「十四五」規劃提出建設「數位中國」，堅定了華為面向政企提供服務的決心。大陸企業數位化有了一定基礎，但離成熟還很遠，據統計，39%的企業數位化戰略是模糊的。大陸信息化沒有徹底結束，又面臨數位化。截至2020年底，華為大陸政企業務已經擁有3萬5,000多個合作夥伴。
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