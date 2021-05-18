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晶片短缺 小米、OPPO、vivo第2季出貨量將下降

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
調查機構顯示，小米、OPPO、vivo等智慧手機的的出貨量將在第2季下降，預計在下半年再次回升。騰訊網
調查機構顯示，小米、OPPO、vivo等智慧手機的的出貨量將在第2季下降，預計在下半年再次回升。騰訊網

市調機構Digitimes Research報告顯示，由於半導體零組件的短缺，小米、OPPO、vivo等手機品牌的智慧手機出貨量將在今年第2季下降，預計下半年將再次回升。

科創板日報報導，Digitimes Research指出，疫情緩解以及去年同期基數低等因素使今年第1季全球智慧手機出貨量年增47%。

據悉，三星、蘋果和小米是第1季的前三名供應商。其中，三星在第1季的出貨量年增15.9%，達到7,500萬台，超過蘋果，再次奪冠；蘋果排名第二，出貨量總計5,600萬台，比去年同期增49.5%。

另外，大陸品牌廠商OPPO、vivo的出貨量也大幅增加。包括小米、OPPO、vivo在內的手機廠商一直在採取積極的措施以搶占華為丟失的市占率，例如推出更多入門級5G智慧手機。

不過Digitimes Research警告稱，由於零部件供應不足，小米和OPPO最近修改了公司今年的出貨目標。

由於對IT產品、網路設備和智慧手機的需求激增以及全球經濟復甦，相關行業的製造商正在爭相購買所需的半導體零件和後端服務能力，從而導致交貨時間延長甚至短缺。

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