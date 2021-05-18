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即時短評／酸陸疫苗「假好心」 邱太三善意諒解成空話

聯合報 / 記者李仲維
陸委會主委邱太三。聯合報系資料照片
陸委會主委邱太三。聯合報系資料照片

大陸國台辦17日表示願盡力幫助台灣民眾戰勝疫情，讓台灣民眾有疫苗用。陸委會立即回酸「對岸不必假好心」，對照陸委會主委邱太三不到一個月前才呼籲以「心態上的善意諒解」來處理兩岸事務，如今卻以膝蓋式的反彈回嗆北京，連自己都做不到的善意諒解，只是一句空話而已。

從去年新冠疫情爆發以來，兩岸學界及輿論一再倡議兩岸可以從聯手抗疫做為切入點來恢復交流合作，點滴累積善意與互信，包括疫情通報、疫苗認證及取得、往來兩岸的泡泡方案、綠色通道等等，如今不但沒有一項實現，在台灣疫情急遽升溫的情況下，官方居然還在打口水戰。

如今對岸釋出願意提供疫苗的橄欖枝，還沒有研究討論是哪種疫苗？有效性和可行性如何？陸委會就酸「對岸不必假好心」，還指只要大陸不阻撓，「我們就可以更快速的從國際上取得更多可靠的疫苗」。

但陸方究竟有沒有，或用什麼方式、什麼途徑阻撓台灣在國際上取得疫苗，蔡政府並沒有講清楚說明白，還一味停留在選舉期間的「反中仇中」操作。

駐美代表蕭美琴日前表示，台灣對疫苗的需求因為之前的施打意願不高，因此與美方的交涉重點主要放在協助邦交國爭取疫苗。蕭美琴自曝的交涉重點，與陸委會對陸方的指控，看起來是兩條平行線。

邱太三不到一個月前接受兩家媒體專訪，一家不久前才以COVID-19取代「武漢肺炎」，另一家至今仍在使用「武漢肺炎」的稱呼，直戳北京當局的忌諱。他當時聲稱希望對岸以「心態上的善意諒解」來處理兩岸事務，但從選擇媒體的心態，到現在的實際作為，印證一切都是「大內宣」和「抱團取暖」而已，離他自己提出的「務實」對話解決問題、兩岸春暖花開也越來越遠了。

疫苗 疫情 陸委會

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