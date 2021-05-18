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紅籌股首例 中移動擬回A股上市、盤中飆近5%
中移動計畫回A股上市，今（18）日股價早盤開高走高，一度來到港幣51.15元，漲4.8%。如果登陸A股，中移動將成為首檔在上交所掛牌上市的紅籌股（在港上市的中資）。
新華網報導，中國移動17日公告，董事會批准建議發行最多9.64億股人民幣股份在上海交易所主板掛牌，占擴大發行股本4.5%。公司可授權主承銷商行使超額配售選擇權，額外發售15%人民幣股份，即占擴大後股本5.14%。
公告稱，通過本次回歸A股，將助力其打造功能互補、良性互動、資源共享、融通發展的新型合作機制，加速數智化縱深布局，繁榮數智化合作生態，與股東、客戶、產業共享數位紅利。
中國移動2021年第1季營收人民幣1,984億元，較去年同期增9.5%；獲利人民幣241億元，年增2.3%。
截至3月31日，公司移動客戶總數約9.40億戶，其中5G套餐客戶總數達到1.89億戶。
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