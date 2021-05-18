鍾南山：疫情反覆沒結束 留意病毒變異
對於大陸下一步對疫情防控的重點，大陸抗疫專家、工程院院士鍾南山表示，全球疫情反覆，遠遠沒結束，未來抗疫的關鍵，是要留意病毒的變異問題，以及盡快接種疫苗建立群體免疫。
央視新聞報導，為應對未來疫情大流行，鍾南山表示，病毒是人類的敵人，各國之間應建立一個更高層級的合作機構來共同努力應對。
近日，世界衛生組織（WHO）「大流行防範和應對獨立小組」發布報告，對全球新冠疫情應對工作進行評估。作為該獨立小組的專家成員之一，鍾南山表示，這個報告總體客觀、公正，對預防類似的疫情大流行有著重要的推動作用，並對大陸下一步的疫情防控重點提出了看法。
2020年7月，世界衛生組織宣布成立一個獨立小組，對該組織領導下的全球新冠疫情應對工作進行評估。專家組在5月12日發布82頁的主報告。該報告重點提出，要預防新冠疫情從局部暴發發展為全球流行，以及預防從全球流行發展到全球健康及社會經濟危機。
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