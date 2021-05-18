快訊

停課不停學亂象！酷課雲、學習吧好卡 雙北學生抓狂

只剩台南2校要上實體課！全台155所大專改採遠距教學

鍾南山：疫情反覆沒結束 留意病毒變異

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸抗疫專家、工程院院士鍾南山表示，全球疫情反覆，遠遠沒結束，未來抗疫的關鍵，是要留意病毒的變異問題。中新社
大陸抗疫專家、工程院院士鍾南山表示，全球疫情反覆，遠遠沒結束，未來抗疫的關鍵，是要留意病毒的變異問題。中新社

對於大陸下一步對疫情防控的重點，大陸抗疫專家、工程院院士鍾南山表示，全球疫情反覆，遠遠沒結束，未來抗疫的關鍵，是要留意病毒的變異問題，以及盡快接種疫苗建立群體免疫。

央視新聞報導，為應對未來疫情大流行，鍾南山表示，病毒是人類的敵人，各國之間應建立一個更高層級的合作機構來共同努力應對。

近日，世界衛生組織（WHO）「大流行防範和應對獨立小組」發布報告，對全球新冠疫情應對工作進行評估。作為該獨立小組的專家成員之一，鍾南山表示，這個報告總體客觀、公正，對預防類似的疫情大流行有著重要的推動作用，並對大陸下一步的疫情防控重點提出了看法。

2020年7月，世界衛生組織宣布成立一個獨立小組，對該組織領導下的全球新冠疫情應對工作進行評估。專家組在5月12日發布82頁的主報告。該報告重點提出，要預防新冠疫情從局部暴發發展為全球流行，以及預防從全球流行發展到全球健康及社會經濟危機。

疫情 鍾南山

延伸閱讀

蘇貞昌曾說疫苗不因政治而排斥 李彥秀：盼他說到做到

美國將釋出2000萬劑疫苗 蕭美琴：進洽爭取中

以疫苗為例 災難中的資源分配

回應壓力 美供應海外疫苗增2000萬劑

相關新聞

非凡中國減持「李寧」股分 套現139.3億

非凡中國今（18）日宣布，擬配售6000萬股李寧股分，相當於李寧已發行股本2.41%，每股配售價港幣63.6元，較李寧昨...

鍾南山：疫情反覆沒結束 留意病毒變異

對於大陸下一步對疫情防控的重點，大陸抗疫專家、工程院院士鍾南山表示，全球疫情反覆，遠遠沒結束，未來抗疫的關鍵，是要留意病...

陸4月經濟數據 全面回落

大陸國家統計局昨（17）日公布4月經濟數據全面較3月回落，顯示大陸經濟在正常減速的過程中逐漸回歸常態。分析預測，未來經濟...

陸政策引導 實體經濟與金融業利潤分配優化

統計顯示，歷史上除個別年份外，大多數年份金融業上市公司的淨利增速都高於非金融業。對於2020年這個受疫情衝擊的特殊年份，...

特派員在現場／文青造市 打破商城風水魔咒

20多年前，位於北京東城區的知名商城，隆福寺大廈歷經了一場熊熊火災，大火燒了八個小時，震驚北京人，至今仍有許多老北京認為...

陸A股實體企業獲利 完勝金融

A股上市公司2020年年報和今年第1季財報封關，在新冠疫情衝擊下，去年上市公司中的實體企業盈利增速超過金融業。今年第1季...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。