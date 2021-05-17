香港迪士尼 去年營收慘跌76％

香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）17日召開業績發布會並公布，受疫情衝擊，去年香港迪士尼全年收入下跌76%至14億元（港幣，下同），淨虧損27億元。此為香港迪士尼連續第6年出現虧損。

中新社報導，據香港迪士尼披露，2020財政年度樂園入場人次為170萬，同比下跌73%，人均消費同比減少18%，酒店入住率同比下跌59個百分點至15%。

香港迪士尼表示，過去一年經歷疫情衝擊，全球旅遊業面對史無前例的不明朗情況和重重挑戰。主題樂園在整個財政年度中有約60%的日期需關閉，酒店亦只能維持有限度服務。

據香港迪士尼介紹，自今年2月19日重新開園以來，香港本地賓客反應正面，入場人次持續回升。樂園年票「奇妙處處通」會員人數更創自2011財政年度推出以來的歷史新高。

香港迪士尼行政總裁莫偉庭表示，對香港迪士尼的未來感到樂觀。他認為迪士尼業務的復甦將是香港旅遊業回暖的重要一環。