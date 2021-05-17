上海移動5G基地台 已逾4.9萬

上海移動表示，5G室外基站（基地台）建設已超過1.4萬個，5G室內小站超過3.5萬個，基本實現主城區、郊區城鎮中心室外全覆蓋，滿足外環內及行業應用、高價值區域需求。

澎湃新聞報導，上海移動總經理陳力日前公布上海移動在5G建設方面的最新成績單。

2020年11月，「上海雙千兆寬頻城市加速度三年行動計畫（2021-2023年）」公佈，其中提及到2023年，上海在平均接入帶寬、寬頻下載速率、千兆以上寬頻用戶滲透率、用戶感知度等關鍵指標繼續保持大陸全國領先、全球第一陣營，將上海打造成為全球知名的5G產業發展高地和應用創新策源地。

在5G精品網路方面，要求在5G SA（獨立組網）全面部署完成的基礎上，2021年，實現5G SA全面商用，中心城區和郊區城鎮化地區室外深度覆蓋，室外平均下載速率達到500M。

日前，上海移動發佈了5G端到端切片能力，以及全千兆加速度計畫。在5G發展方面， 5G端到端切片作為5G SA（獨立組網）的關鍵技術，是5G區別4G的關鍵標誌之一，也是5G賦能千行百業數位化的核心基石。具體來看，5G切片可以將一個物理網切割成多個虛擬的端到端網路，每個虛擬網路都可獲得邏輯獨立的網路資源，且各切片之間可相互隔離，以此來滿足各種業務的不同需求，也可降低成本，提升效益。

上海移動介紹，目前，上海移動已在工業、交通、建築、電力等行業領域中試點應用了5G端到端切片。

在全千兆加速度計畫方面，上海移動表示，多項細則計畫中包括在5G手機上讓利6000萬元，個人用戶購買5G手機可享合約直降等優惠，另外，個人千兆應用預計年內覆蓋用戶規模至少增長30%。

至今年5月，上海移動5G用戶數現已突破700萬，家庭寬頻用戶數突破300萬。