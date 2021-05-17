外商投資准入負面清單 陸將縮減

大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文日前表示，中方將進一步縮減外商投資准入負面清單，推動服務業有序開放，積極推動多雙邊和區域自貿協定的談判和實施，為各國企業創造更多的合作機遇。

大陸商務部17日在官網發布，王受文14日與中國大陸美國商會及部分會員企業代表視訊座談，並聽取對方介紹2021年度「美國企業在中國白皮書」內容，還就中美經貿關係、營商環境、外資企業參與「雙循環」建設等議題深入交流。大陸美國商會董事會主席葛國瑞及約120家會員企業代表參會。

王受文指出，中方提出加快構建新發展格局，這不是自我封閉、自給自足的「內循環」，而是建立在更高水準開放基礎上的「雙循環」，包括美國企業在內的各國企業都可平等參與。

王受文認為，中國大陸持續完善外資法律體系、強化穩外資政策，進一步打造市場化法治化國際化的營商環境。今年美商會「白皮書」顯示，約半數美資企業認為中國大陸投資環境正在改善；約三分之二的美資企業視中國為優先發展市場，並計畫在2021年增加在大陸投資，體現了美資企業對大陸營商環境的信心。

王受文表示，中方讚賞美商會明確反對美中經濟全面脫鉤，希望中國大陸美國商會和美國企業家發揮積極作用，推動中美平等互利經貿關係向前發展。

中國大陸美國商會董事會副主席葛國瑞在介紹「白皮書」時，肯定大陸在改善營商環境、加強智慧財產權保護、金融業開放等領域取得的進展，希望中美兩國重建溝通機制，密切各層級交流，並加強在公共衛生、氣候變化等領域的合作，實現互利共贏。