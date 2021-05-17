4月新房價格 重慶、廣州領漲

大陸國家統計局17日發布房地產相關數據資料顯示，4月70個大中城市中，62個城市新建商品住宅銷售價格環比上漲，3個城市持平，5個城市下跌。新房價格環比上漲的城市數量與3月份持平，大中城市商品住宅銷售價格漲幅穩中略升。

中新社報導，4月，70城新房價格環比漲幅略有擴大。據統計，4月份，70城新房價格環比上漲0.5%，漲幅比上月擴大0.1個百分點，同比上漲4.4%，漲幅創去年10月份以來新高。

一二三線城市新房價格環比漲幅均有所擴大。大陸國家統計局城市司首席統計師繩國慶指出，4月份，4個一線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.6%，漲幅比上月擴大0.2個百分點；31個二線城市上漲0.6%，漲幅比上月擴大0.1個百分點；35個三線城市環比上漲0.4%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。

4月，70個城市中，重慶、廣州新房價格領漲，重慶新房價格環比上漲1.4%，在70個城市中漲幅居首；廣州新房價格環比上漲1.1%，漲幅僅次於重慶。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指出，重慶新房價格環比首次在熱點城市中領漲顯示隨著調控逐級升級，樓市熱度從一線城市傳導至了二線熱點、一般二線城市。4月份漲幅靠前的城市，基本為弱二線城市。一二線熱點被控制，非熱點二線開始上漲。

貝殼研究院首席市場分析師許小樂指出，4月份，70個城市中，36個城市新房價格環比漲幅擴大或由跌轉漲，新房市場熱度較高。他認為，新房價格漲幅擴大主要是由於重點城市新房市場供不應求，市場預期較強，同時4月起部分重點城市首批集中供地成交，土拍市場熱度較高進一步加強市場預期。

4月，二手房市場出現降溫。諸葛找房資料研究中心分析師陳霄指出，70城市中，二手房價格上漲城市數量有所減少，且價格漲幅與上月持平。整體來看，4月份在多城加碼調控的影響下，市場熱度有所收斂，同時新房市場熱度高於二手房。預計接下來隨著調控政策逐漸發酵，房價漲幅或將趨緩。