馬雲任校長湖畔大學改名湖畔創研中心 不屬學歷教育

由阿里巴巴創辦人馬雲擔任校長的湖畔大學，杭州西湖浴鵠灣校址石刻金字「大學」二字16日被抹掉，湖畔大學官方微博17日宣稱已改名為「湖畔創研中心」。

湖畔大學稱，湖畔自創立之初，即是在大陸民政部門註冊的民辦非單位（民間從事非營利性社會服務的社會組織），不屬於學歷教育序列，為免造成誤解，故更名為「浙江湖畔創業研學中心」，簡稱「湖畔創研中心」。

「湖畔大學」名稱源於阿里巴巴所在地杭州湖畔花園小區，2015年由馬雲、柳傳志等多名大陸民營企業家和學者共同創辦。要報名就讀湖畔大學，須滿足「創業3年以上、年收超過人民幣3000萬元、企業納稅3年以上、公司規模超過30人，以及要有3名推薦人」等條件。

據數據顯示，湖畔大學創辦5年來，共有11,788名學生報名，但最終只錄取255人，錄取率只有2.16%，號稱「比哈佛還難」。有大陸輿論認為，這讓湖畔大學被形容為明朝時期影響政局的「東林書院」，也有人批評這是以馬雲為核心的利益團體。

馬雲及其旗下企業、機構近期一直深陷輿論風波，去年底馬雲創建的螞蟻金服在臨近上市前被當局叫停，馬雲被有關部門約談，他也一改過去高調，鮮少公開露面。