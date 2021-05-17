陸網路通信月支出 低於全球平均

大陸工業和信息化部副部長劉烈宏17日表示，近年來，大陸通信網絡基礎建設和產業發展取得積極成果，大陸工信部著力強基礎、促融合、嚴監管、強服務、惠民生，目前中國大陸移動通信用戶月均支出已低於全球平均水平。

新華社報導，劉烈宏是在17日於河南鄭州舉行的2021世界電信和信息社會日大會上，作出上述表述。劉烈宏表示，截至目前，中國大陸行政村通光纖和4G的比率均超過99%，農村和城市「同網同速」，城鄉「數字鴻溝」明顯縮小；據全球移動通信協會監測，中國大陸移動通信用戶月均支出為5.94美元，低於全球11.36美元的平均水平；根據國際測速機構3月份數據，中國大陸移動網絡速率在全球排名第4位，固定寬帶速率在全球排名第16位。

中國電信董事長柯瑞文表示，今年世界電信和信息社會日主題為「在充滿挑戰的時代加速數字化轉型」，在全球應對新冠肺炎疫情的挑戰之中，信息通信技術發揮了不可替代作用。更多國家意識到加速推動數字化轉型對於應對全球挑戰，推動經濟社會高質量發展的重要價值。

據中國移動董事長楊傑介紹，截至目前，中國移動已累計開通5G基站逾46萬個，為中國大陸地市以上城區、部分縣城及重點區域提供5G獨立組網商用服務。