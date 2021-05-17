海南自貿港 首條第五航權航線開通

海南自貿港首條第五航權航線正式開通，由印尼美印航空執飛的2Y-2200貨機，16日從雅加達起飛經停新加坡後落地在海口美蘭國際機場，在海口裝貨後飛往新加坡，此次運輸標誌著海南自貿港首條第五航權全貨機航線順利開通。

央視新聞報導，此條「雅加達─新加坡─海口」航線由印尼美印航空和菜鳥網路合作開通，採用B737-400型飛機執飛，每周二、三、六於雅加達起飛，經停新加坡後於周三、四、日降落海口。該航線將以海口作為貨物集散中心，彙集來自新加坡及印尼境外貨源地商品，為三國間的經貿往來搭建便捷順暢的「空中橋梁」。

第五航權，即第三國運輸權，即市場准入授權國允許承運人的定期國際航班在授權國下載來自第三國的客、貨或從授權國裝載客、貨飛往第三國。該航權是航空公司擴展國際航線網路和發展全球市場重要途徑之一，被業界譽為「最豐富、最具有經濟實質意義」的航權。