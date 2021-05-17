陸數博會 海內外225家企業參展

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

2021中國國際大數據產業博覽會（數博會）線下展招展工作已完成，將有海內外225家企業參展。為方便境外展商報名參展，2021數博會開啟英文版參展報名通道，境外展商可無障礙報名參展線上展。

中新社報導，2021數博會將於5月26日至28日在貴州省貴陽市舉行，主題為「數據創造價值創新驅動未來」，年度主題為「數智變物致新」。大會將採取線上線下融合辦會模式，組織「一會」、「一展」、「一發布」、大賽及系列活動。「一展」即由線上展和線下展組成的數博會專業展。線上展將於5月20日正式開展。　　

2021數博會線下展設置了國際綜合館、前沿技術館、數字應用館、智慧產業館四個主題展館，集中展示大數據領域新技術、新產品、新方案、新應用。線下展特別設立了「大數據助力鄉村振興」主題展區，分別從鄉村產業振興、文化振興等角度，全面展示貴州乃至全國範圍內大數據促進農業高質高效、鄉村宜居宜業、農民富裕富足的優秀成果和示範案例。　　

目前，四個主題展館所有展位已全部確定，共225家企業參展，包括中國央企、民營領軍企業、海外企業等。參展企業還將在展期辦多場新品及成果發布活動。

為增強大數據對地區產業及經濟的推動作用，促成企業之間的交流合作，數博會組委會還將在展覽期間舉辦「2021數博會展貿交流對接會」品牌活動。活動將通過線上線下相結合的形式，邀請參展企業及嘉賓就實際需求進行溝通、對接和洽談，促成交流和合作。　　

數博會已經成功舉辦6屆，已逐步發展成為充滿合作機遇、引領行業發展的國際性盛會和共商發展大計、共用最新成果的世界級平台。

農民

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