第五屆絲博會閉幕 簽訂外資項目76億美元

第五屆絲博會已在日前落幕，本屆絲博會推介1300多個富有高含金量、含綠量、含新量的項目，總投資額超過1.8萬億元人民幣，涉及現代農業、裝備製造、食品醫藥等領域。

中新社報導，為期5天的第五屆絲綢之路國際博覽會暨中國東西部合作與投資貿易洽談會（絲博會）日前在西安閉幕，本屆絲博會以「互聯互通、共建共用」為主題，共舉辦了29場主旨論壇和重要活動，涵蓋經貿交流、金融合作、電子商務、人文交往等多個領域，安排了5場重要會見和3場集中簽約儀式。

本屆絲博會是新冠疫情發生以來，大陸西部地區舉辦的第一個大型國際化展會，共有來自98個國家和地區的1938名駐華使節和駐華機構、組織、外國留學生代表出席，35個國家和地區商協會、駐華使領館或企業參展，參展企業達300餘家。

第五屆絲博會執委會副主任兼秘書長馬多平表示，本屆絲博會圍繞「一帶一路、經貿交流、金融合作、教育合作、電子商務、質量標準、碳中和、鄉村振興、婦女經濟賦權」等多個領域，舉辦了一系列重要活動，得到了外方嘉賓高度評價，達成了一系列共識，期待在一帶一路框架下深化各領域務實合作，加強國際抗疫合作，推動世界經濟早日復甦。

據統計，本屆絲博會共簽訂利用外資項目合同總投資額76.75億美元；簽訂大陸國內聯合項目合同總投資額15840.91億元人民幣。

馬多平表示，絲博會的成功舉辦，不僅深化了陝西與一帶一路合作夥伴和中國東中西部地區互動交流，更集中展示了中國推進疫情防控和推動經濟社會發展工作取得的成效，為國際經貿合作注入動力。

本屆絲博會由國家發展改革委、商務部、中國僑聯、全國工商聯、中國貿促會、國家市場監管總局和陝西省人民政府共同主辦。