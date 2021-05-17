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陸4月工業增加值 年增9.8％

聯合報 / 記者林宸誼／綜合報導

大陸國家統計局17日發布4月規模以上工業增加值（工業企業利潤）年增9.8%，前期為14.1%，兩年平均增長6.8%，比3月加快0.6個百分點。

今年前4月，工業企業利潤年增20.3%，前期24.5%。工業企業利潤是判斷企業經濟效益和景氣的重要指標。

大陸國家統計局在官網發布，分三大門類看，4月採礦業增加值年增3.2%；製造業年增10.3%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業年增10.3%。

分經濟類型看，4月大陸國有控股企業增加值年增8.6%；股份制企業增長10.4%，外商及港澳台商投資企業增長8.4%；私營企業增長11.2%。

4月社會消費品零售總額3.32兆元（人民幣，下同），年增17.7%，前期為34.2%，年增率近腰斬；今年前4月，社會消費品零售總額13.84兆元，年增29.6%。

前4月全大陸固定資產投資14.38兆元，年增19.9%，前期為25.6%；其中前4月基礎設施投資年增18.4%；製造業投資年增23.8%；房地產開發投資年增21.6%。

前4月，全大陸城鎮新增就業437萬人，單就4月來看，全大陸城鎮調查失業率為5.1%，比3月份下降0.2個百分點，比上年同期下降0.9個百分點。

其中31個大城市城鎮調查失業率為5.2%，比3月份下降0.1個百分點。

4月主要經濟指標增速比3月明顯回落，大陸國家統計局發言人付凌暉說，4月大陸經濟運行穩中加固、穩中向好，同時也要看當前國際形勢還比較複雜，全球疫情還存在不確定性，世界經濟復甦前景還面臨很多不確定因素，大陸境內經濟恢復仍處在恢復進程之中，恢復當中不平衡現象還是存在。

付凌暉指出，近期工業產品價格上漲比較快，加大了企業的生產經營壓力，下階段，還是要促進經濟穩定運行在合理區間。

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