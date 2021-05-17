反擊中國監管？馬雲：講問題的觀點不一樣 人家對你就有關注

自2020年10月炮轟中國大陸金融體系後，馬雲鮮少露面，他旗下集團也連續遭到大陸政府的整頓。近期馬雲現身阿里巴巴第17個「阿里日」並講話，一席話引發猜測。馬雲説，「阿里必須要有獨特的眼光，你講問題的觀點不一樣，人家對你就有關注。」這被視為馬雲對中共突然加強「監管」的反擊。

據香港01，引述大陸財經自媒體「三言財經」5月10日消息，當天阿里巴巴迎來第17個「阿里日」，久未公開露面的馬雲現身杭州阿里總部。有報導解讀，露面的馬雲身形消瘦，雖然笑容滿面，但面露疲態。

時隔幾日，有網路流傳的影片曝光馬雲在當日參加活動時的講話。影片中，馬雲説，「阿里必須要有獨特的眼光，你講問題的觀點不一樣，人家對你就有關注。」

這被認為是在回應此前馬雲批評中國大陸金融體系後，遭到中共官方整頓和約談等一系列變故。

2020年10月底，馬雲在上海外灘金融高峰論壇中抨擊大陸金融監管系統。稱銀行是「當鋪思維」、「只講風險控制，不講發展」。

隨後，螞蟻集團規模超過370億美元的首次公開發行（IPO）被叫停；阿里巴巴遭反壟斷重罰182.28億元人民幣；從去年11月至今，螞蟻集團被中國大陸四大金融部門三度約談。

另據5月16日網傳影片顯示，由阿里巴巴創辦人馬雲等創立的湖畔大學疑似被「除名」，影片中，「湖畔大學」四個大字原本鐫刻在一塊巨石上，被一名工作人員用電動磨盤抹去。湖畔大學被外界稱作是大陸商界的「黃埔軍校」。

就在5月13日，阿里巴巴發布2021年3月季度及全年財報，季度經營虧損達76.63億元人民幣。這是阿里巴巴自2014年上市以來首份季度虧損財報。德國之聲稱，天價罰款使阿里巴巴受到重挫，馬雲丟掉首富寶座。

馬雲上一次公開露面是出席俄羅斯總統普亭召開的俄羅斯地理學會監事會會議。視訊出席的馬雲身後房間內布局是中國風，牆上畫着梅花。在將近2個小時的會議中，馬雲全程未發言，偶爾端起茶杯喝茶。