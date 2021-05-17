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大陸正式實施滿16歲才能進行網路直播

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸新法規定，16歲以上才可以進行直播。有大陸網紅學院認為，北京當局監管力度會加強。（新浪微博照片）
大陸新法規定，16歲以上才可以進行直播。有大陸網紅學院認為，北京當局監管力度會加強。（新浪微博照片）

中國大陸網路營銷發展迅速，造就不少擁有龐大粉絲人數的網紅。大陸將於下星期二起（5月25日），實施《網路直播營銷管理辦法（試行）》，規管直播平台及直播人員的行為，包括16歲以上才可以進行直播。有大陸網紅學院認為，大陸當局監管力度會加強。

據香港電台網，有大陸學者就認為，直播平台內容及幕後人員多，難以一一巡查違規活動，當局需考慮新辦法推行後的執行細節。

大陸國家網信辦、公安部等七部門聯合發布的《網路直播營銷管理辦法（試行）》將於2021年5月25日起施行。

《辦法》明確直播營銷人員和直播間運營者為自然人的，應當年滿16周歲；要求直播間運營者、直播營銷人員遵守法律法規和公序良俗，真實、準確、全面地發布商品或服務信息。

中國政法大學副教授、大陸全國人大兩法修改專家顧問苑寧寧透露，提交大陸全國人大的未成年人保護法修訂草案專家建議稿中，曾提出兩種方案。一是「一刀切」，明確16周歲以下未成年人不能進行網路直播；二是網路直播平台可以向16周歲以下未成年人提供服務，但要徵得監護人同意。綜合各方意見後，草案二審稿選擇了第一種方案。

苑寧寧認為，是否要對未成年人網路直播「一刀切」，仍是值得商榷的問題。 「隨著網路時代的發展，直播平台也是未成年人參與社會事務、向社會傳達自身聲音的重要途徑，解決直播亂象的關鍵在於加強監管。」

網路直播 未成年 網紅

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