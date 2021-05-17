大陸疫苗入台？ 國台辦：當務之急是去除人為政治障礙

台灣疫情爆發，新黨等團體呼籲民進黨當局盡快開放大陸新冠病毒疫苗進口，大陸國台辦晚間回應表示，「我們願意盡最大努力幫助廣大台灣同胞盡快戰勝疫情，但當務之急是去除島內人為政治障礙」。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮晚間以答記者問方式就近期台灣新冠病毒疫情蔓延態勢表示，「近期島內新冠肺炎疫情日趨嚴峻，廣大台胞面臨的防疫壓力不斷加大。我們對此深感擔憂，希望廣大台胞能夠盡快有效控制疫情，確保生命健康安全，恢復正常生活」

她說，「病毒無情人有情，海峽兩岸同胞都是中華兒女，台灣同胞是我們的骨肉天親，大陸各界始終心繫廣大台灣同胞的生命健康安全，我們願意盡最大努力幫助廣大台灣同胞盡快戰勝疫情」。

朱鳳蓮表示，防疫為重，生命至上。廣大台灣同胞急切期盼使用大陸疫苗，當務之急是去除島內人為的政治障礙，使廣大台胞有疫苗可用，讓廣大台胞的生命健康、利益福社得到必要保障。