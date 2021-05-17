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高盛今年在大陸掀招聘熱潮 將僱百名員工

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
高盛今年在大陸掀招聘熱潮 ，將僱百名員工。新浪財經
高盛今年在大陸掀招聘熱潮 ，將僱百名員工。新浪財經

今年前4個月，美國投行高盛集團在大陸和香港掀起了前所未有的招聘熱潮，以進一步向全球第二大經濟體進軍，消息人士表示，該行正在招募320名員工，包括70名投行員工，並計畫在今年剩下時間增加另外100名員工，其中很多是新設立的職位。

新浪財經報導，隨著大陸向外國券商和資產管理公司全面開放54兆美元的金融市場，高盛及競爭對手正在搶奪人才。

在受疫情影響放緩後，高盛亞太區總裁利蘭（Todd Leland）正加緊實施一項大陸戰略，其中包括獲得一家證券公司100%的股權，以及在大陸成立一個新的資產管理部門。

在2019年底提交給董事會的五年計劃中，高盛擬將大陸的員工人數增加一倍，達到600人，並擴大諮詢、證券和財富管理業務。

截至去年年底，高盛在全球聘僱約40,500名員工，其中28%在亞洲。

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