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華為徐直軍：適應數位化轉型要求 將變革合作夥伴體系

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
華為輪值董事長徐直軍。看點快報
華為輪值董事長徐直軍。看點快報

華為輪值董事長徐直軍17日表示，華為希望再經過十多年努力，讓大陸數位化做到全球領先，接下來將從兩個方向打造生態：一是變革現有合作夥伴體系，打造真正的能力型合作夥伴體系；二是適應數位產業化和產業數位化要求，升級數位技術生態。

中國證券報報導，徐直軍在華為中國生態大會上指出，2011年華為成立企業業務（BG），至今已十年，在合作夥伴支持下，華為企業業務收入歷史性跨越千億人民幣，合作規模過億的合作夥伴132家。

他指出，「十四五」規劃提出建設「數字中國」，堅定了華為面向政企提供服務的決心，大陸企業數位化有了一定基礎，但離成熟還很遠，來自第三方統計顯示，39%的企業數位化戰略是模糊的。

徐直軍認為，大陸信息化沒有徹底結束，又面臨數位化，數位化轉型成功率低，是企業還沒有認識到從信息化到數位化是工作方式的根本轉變。

截至2020年底，華為大陸政企業務已經擁有3.5萬多個合作夥伴，組建了超過300支地市虛擬團隊。

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