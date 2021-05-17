快訊

疫情擴大 台股午盤跌點擴大近600點

疫情拉警報 萬華議員助理快篩陽性 劉耀仁也居家檢疫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸4月工業增加值年增下跌至9.8% 零售及固投遜預期

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
大陸國家統計局17日發布4月工業企業利潤年增9.8%。大陸國家統計局
大陸國家統計局17日發布4月工業企業利潤年增9.8%。大陸國家統計局

大陸國家統計局17日發布4月規模以上工業增加值（工業企業利潤）年增9.8%，前期為14.1%，兩年平均增長6.8%，比3月加快0.6個百分點。

今年前4月，工業企業利潤年增 20.3%，前期 24.5%。工業企業利潤是判斷企業經濟效益和景氣的重要指標。

大陸國家統計局在官網發布，分三大門類看，4月採礦業增加值年增3.2%；製造業年增10.3%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業年增10.3%。

分經濟類型看，4月國有控股企業增加值年增8.6%；股份制企業增長10.4%，外商及港澳台商投資企業增長8.4%；私營企業增長11.2%。

4月社會消費品零售總額人民幣3.32兆元，年增17.7%，前期為34.2%，年增率近腰斬；今年前4月，社會消費品零售總額人民幣13.84兆元，年增29.6%。

前4月全大陸固定資產投資人民幣14.38兆元，年增19.9%，前期為25.6%；其中前4月基礎設施投資年增18.4%；製造業投資年增23.8%；房地產開發投資年增21.6%。

前4月，全大陸城鎮新增就業437萬人，單就4月來看，全大陸城鎮調查失業率為5.1%，比3月份下降0.2個百分點，比上年同期下降0.9個百分點。

其中31個大城市城鎮調查失業率為5.2%，比3月份下降0.1個百分點。

4月主要經濟指標增速比3月明顯回落，國家統計局發言人付凌暉表示，4月大陸經濟運行穩中加固、穩中向好，同時也要看到當前國際形勢還比較複雜，全球疫情發展還存在不確定性，世界經濟復甦前景還面臨很多不確定因素，境內經濟恢復仍處在恢復進程之中，恢復當中不平衡的現象還是存在的。

付凌暉指出，近期工業產品價格上漲比較快，加大了企業的生產經營壓力，下階段，還是要促進經濟穩定運行在合理區間。

人民幣

延伸閱讀

大陸4月房價數據出爐 70城房價升幅8個月新高

雙北防疫升第三級 無薪假剉列等

半導體庫存劇烈修正 對岸中小製造廠中箭倒地

這波源頭在遼寧 陸急堵疫情

相關新聞

雪上加霜 馬雲創辦大學被叫停 「湖畔大學」四字被鏟掉

由阿里巴巴創辦人馬雲一手創辦的杭州「湖畔大學」，在馬雲遭受官方一連串追擊之後，已停止招生1個多月。港媒披露，昨天，大陸網...

華為：今年將有至少3億台設備搭載鴻蒙系統

華為輪值董事長徐直軍17日在華為中國生態大會上表示，華為HarmonyOS（鴻蒙系統）預計到今年年底將有至少3億台設備搭...

港壹傳媒暫停牌 待發出凍結黎持有資產和公司股權聲明

壹傳媒17日在港交所發布短暫停牌公告，表示以待發出關於香港保安局公布有關凍結公司控股股東黎智英持有的資產和公司股權的聲明...

大陸4月房價數據出爐 70城房價升幅8個月新高

大陸國家統計局17日公布4月70個大中城市商品住宅銷售價格，有 62 城市新建商品住宅價格較前月上漲，與3月相同；路透根...

華為徐直軍：適應數位化轉型要求 將變革合作夥伴體系

華為輪值董事長徐直軍17日表示，華為希望再經過十多年努力，讓大陸數位化做到全球領先，接下來將從兩個方向打造生態：一是變革...

大陸4月工業增加值年增下跌至9.8% 零售及固投遜預期

大陸國家統計局17日發布4月規模以上工業增加值（工業企業利潤）年增9.8%，前期為14.1%，兩年平均增長6.8%，比3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。