雪上加霜 馬雲創辦大學被叫停 「湖畔大學」四字被鏟掉

由阿里巴巴創辦人馬雲一手創辦的杭州「湖畔大學」，在馬雲遭受官方一連串追擊之後，已停止招生1個多月。港媒披露，昨天，大陸網上又流傳一段影片，有工人將「湖畔大學」刻在石頭上的4個大字，一個個清除掉，再度引發熱議。

據星島網報導，位於杭州西湖附近的湖畔大學，是由柳傳志、馬雲、郭廣昌、史玉柱等9名企業家和著名學者等共同發起於2015年3月創辦的，馬雲擔任首任校長，旨在培養，擁有新商業文明時代企業家精神的新一代企業家。

報導說，湖畔大學因其僅4.07%的低取錄率，被指奉行精英主義，網民指稱是明朝時期的東林書院，是個以馬雲為核心的利益圈。

自去年底，馬雲身陷輿論漩渦，其創建的螞蟻集團在臨近上市前被當局叫停，馬雲也被有關部門約談。

有外媒報導稱，在中國官方要求下，由馬雲擔任校長的湖畔大學，三月已暫停招收新生。外媒引述消息人士稱，當局認為湖畔大學有潛力組織中國頂級企業家，朝著馬雲而不是共產黨設定的目標前進，那是不被允許的。

根據網上流傳的影片看來，這個被鏟名的「湖畔大學」石刻，是位於杭州湖畔大學前的大石頭，大石長達十多米，正被一個字一個字的被工人清除，這也預示著湖畔大學正式壽終。