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大陸4月房價數據出爐 70城房價升幅8個月新高

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
大陸4月70城房價升幅8個月新高。中新社
大陸4月70城房價升幅8個月新高。中新社

大陸國家統計局17日公布4月70個大中城市商品住宅銷售價格，有 62 城市新建商品住宅價格較前月上漲，與3月相同；路透根據公布數據計算，4月70個大中城市新建商品住宅價格指數年增4.8%，漲勢延續67個月，月增擴至0.6%；年增月增漲幅皆為8個月新高。

大陸國家統計局城市司首席統計師繩國慶解讀，4月四個一線城市新建商品住宅銷售價格月增 0.6%，漲幅比3 月擴大 0.2 個百分點。當中，北京上海、廣州和深圳分別上漲 0.6%、0.3%、1.1% 和 0.5%。

二手住宅月增0.8%，漲幅比3 月下滑 0.2 個百分點，其中，北京、上海和廣州分別上漲 1.2%、0.9% 和 1.2%，深圳保持不變。

31 個二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格月增分別上漲0.6%和 0.5%，漲幅比3月均擴大 0.1 個百分點。

35 個三線城市新建商品住宅銷售價格月增 0.4%，漲幅比 3 月份擴大 0.1 個百分點；二手住宅銷售價格月增 0.3%，漲幅與 3 月份相同。

若從年度變化來看，4 月大陸四大一線城市新建商品住宅銷售價格年增 5.8%，漲幅比3月擴大 0.6 個百分點；二手住宅銷售價格年增 11.3%，漲幅比 3 月份下滑 0.1 個百分點。

31 個二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格年增率分別為 4.9% 和 3.4%，漲幅比3月份均擴大 0.1 個百分點。

35 個三線城市新建商品住宅銷售價格年增 3.9%，漲幅與 3 月相同；二手住宅銷售價格年增 2.5%，漲幅比3 月擴大 0.2 個百分點。

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